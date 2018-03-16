|Порошенко отреагировал на санкции США против Кремля
|16.03.2018 02:00
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одобрительно воспринял новые санкции Соединенных Штатов Америки (США) против России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства в Twitter.
"Приветствую новые санкции против Кремля. Каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, и в дальнейшем получать нашу солидарную, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики", - заявил Порошенко, передает со ссылкой на .
Приветствую новые санкции против Кремля. Каждый противоправный и нелегитимный акт Кремля, будь то в Крыму, на Донбассе или в Солсбери, и в дальнейшем получать нашу солидарную, решительный и твердый ответ по обе стороны Атлантики.
Напомним, в четверг, 15 марта, расширило санкции в отношении России. В санкционный список по России внесли 14 физических лиц и одну организацию. Уточняется, что Вашингтон ввел санкции против российской компании "Агентство интернет-исследований".
В список внесены фамилии 14 физических лиц, которые фигурировали в отчете специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательство России в президентские выборы в в 2016 году. Отметим, что в список санкций внесли еще двух сотрудников ГРУ.