15 марта США расширили санкции против России за вмешательство в американские выборы, в новый список попал российский предприниматель, хозяин холдинга "Конкорд" Евгений Пригожин. Он сообщил, что санкции его не волнуют. Пригожин сообщил, что никакого бизнеса ни в США, ни с американцами у него нет Скриншот: НЕ ПЕРВЫЙ КАНАЛ / YouTube Он напомнил, что его предприятие уже трижды попадало под санкции, а он лично – три или четыре раза.Пригожин сообщил, что санкции его не беспокоят, потому что никакого бизнеса ни в США, ни с американцами у него нет.15 марта США расширили санкции против России за вмешательство в американские выборы. В новый список попали руководители и сотрудники Главного разведуправления Генштаба ВС РФ, а также ФСБ и ГРУ.Так называемый "повар Путина" Пригожин и связанные с ним компании "Агентство интернет-исследований", "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг" также попали в список.16 февраля министерство юстиции США выдвинуло обвинения по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года 13 гражданам России и трем компаниям. Все они упоминаются и в новом списке санкций США. Всем обвиняемым инкриминируют заговор с целью обмана Соединенных Штатов. В изменении исхода президентских выборов 2016 года их не обвиняют.Российские СМИ писали, что ООО "Агентство интернет-исследований" занимается прямой интернет-пропагандой, его неофициально называют "министерством правды" или "фабрикой троллей". Официально учредителем и генеральным директором организации является отставной полковник милиции Михаил Быстров, а финансируется она по линии холдинга "Конкорд" Пригожина. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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