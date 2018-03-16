|В Сети рассекретили характеристики флагмана Huawei P20
|16.03.2018 02:15
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В Сети были опубликованы результаты тестирования нового флагманского смартфона Huawei P20 на бенчмарке Geekbench. Судя по предварительной информации, гадежт будет оснащен объемом оперативной памяти от 4 до 6 ГБ, а также процессором Kirin 970. Об этом пишет со ссылкой на .
При этом сообщается, что 6 ГБ оперативной памяти получит лишь топовая модификация смартфона P20 Pro.
Издание сообщает, что в основу устройства ляжет процессор Kirin 970 с восемью ядрами, которые работают на частоте 1,8 ГГц.
Работать Huawei P20 будет под управлением операционной системы Android 8.1.
Стоимость Huawei P20 составит около 840 долларов, а топовая версия P20 Pro будет продаваться по цене 1115 долларов.
Официальная премьера гаджета ожидается 27 марта этого года.
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