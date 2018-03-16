Верховная Рада в ближайшее время может успеть принять только два законопроекта, которые отменяют обязательное заполнение электронных деклараций для антикоррупционных активистов, заявил заместитель главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив. Шимкив предупредил о возможном "позоре страны в международной среде" с 1 апреля Фото: president.gov.ua "Реальных опций не много: законопроект №6674 (за основу и в целом с учетом замечаний Венецианской комиссии) или законопроект №6271 (за основу и в целом), но с добавлением изменений, по электронному декларированию членами наблюдательных советов и нерезидентами", – написал.По словам Шимкива, также можно внести соответствующие поправки в другие проекты законов, которые уже находятся на этапе второго чтения, или отсрочить прошлогодние поправки "для решения вопроса политически"."Реально – это лишь два дня на следующей неделе. Альтернатива – позор страны в международной среде с 1 апреля", – отметил замглавы Администрации Президента. https://www.facebook.com/dmitry.shymkiv/posts/10156032562302906 23 марта 2017 года Верховная Рада приняла изменения в закон Украины "О предотвращении коррупции", которыми освободила военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности подавать е-декларации, но обязала это делать антикоррупционных активистов. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал документ.10 июля он внес в парламент законопроекты №6674 и №6675, в которых предложил новые требования для отчетности неправительственных общественных организаций. Инициативы раскритиковали правозащитники Amnesty International.Авторами законопроекта №6271 являются руководитель фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко, представитель "Народного фронта" Леонид Емец, нардеп от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук и другие. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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