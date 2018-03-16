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Шимкив сообщил, что у Рады осталась неделя для отмены е-декларирования для антикоррупционеров
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16.03.2018 02:19
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Верховная Рада в ближайшее время может успеть принять только два
законопроекта, которые отменяют обязательное заполнение электронных
деклараций для антикоррупционных активистов, заявил заместитель
главы Администрации Президента Дмитрий Шимкив. Шимкив предупредил о
возможном "позоре страны в международной среде" с 1 апреля Фото:
president.gov.ua "Реальных опций не много: законопроект №6674 (за
основу и в целом с учетом замечаний Венецианской комиссии) или
законопроект №6271 (за основу и в целом), но с добавлением
изменений, по электронному декларированию членами наблюдательных
советов и нерезидентами", – написал.По словам Шимкива, также
можно внести соответствующие поправки в другие проекты законов,
которые уже находятся на этапе второго чтения, или отсрочить
прошлогодние поправки "для решения вопроса
политически"."Реально – это лишь два дня на следующей неделе.
Альтернатива – позор страны в международной среде с 1
апреля", – отметил замглавы Администрации Президента.
https://www.facebook.com/dmitry.shymkiv/posts/10156032562302906
23 марта 2017 года Верховная Рада приняла изменения в закон
Украины "О предотвращении коррупции", которыми освободила
военнослужащих рядовых, сержантов и младших офицеров от обязанности
подавать е-декларации, но обязала это делать антикоррупционных
активистов. 27 марта президент Украины Петр Порошенко подписал
документ.10 июля он внес в парламент законопроекты №6674 и №6675, в
которых предложил новые требования для отчетности
неправительственных общественных организаций. Инициативы
раскритиковали правозащитники Amnesty International.Авторами
законопроекта №6271 являются руководитель фракции "Батьківщина"
Юлия Тимошенко, представитель "Народного фронта" Леонид Емец,
нардеп от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук и другие.
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