Проживающий в Новой Зеландии прежний агент КГБ Борис Карпичков отметил, что не воспринял как серьезную полученную информацию об отравлении его и экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля. Волосы Карпичкова выпали после воздействия некого порошка Скриншот: nzherald.co.nz По словам Карпичкова, сведения ему передал 12 февраля по телефону человек, который работает в ФСБ. Тот предупредил, что жертвами могут стать Карпичков, Скрипаль и другие.Экс-агент КГБ не воспринял эту информацию действительно, следовательно не уведомил власти.О том, что речь идет о настоящей угрозе, Карпичков понял, когда стало известно об отравлении Скрипаля 4 марта.Карпичков рассказал, что в 2006-2007 году, после побега из Европы, где работал двойным агентом, неизвестный бросил ему в лицо некий порошок. Это случилось в Окленде. После того инцидента Карпичков почувствовал себя плохо, медики диагностировали грипп. Он потерял тогда 30 килограмм, у него выпали волосы.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем. В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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