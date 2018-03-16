В ночь на воскресенье, 18 марта, в театре "Madison Square Garden" в Нью-Йорке, , Александр Гвоздик поспорит за титул "временного" чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBC. 30-летний харьковчанин встретится с на пять лет старшим французским боксером, экс-чемпионом Европы Мехди Амаром. Победитель вскоре получит право выйти на бой за полноценный титул.

Для Gazeta.ua этот поединок, а также расклады в полутяжелом дивизионе, комментирует 38-летний Сергей Демченко - уроженец Сум, который давно поселился в столице Италии Риме. В 2015 и 2016 годах он дважды боксировал с Амаром за евротитулы на его территории, во Франции, и дважды судьи с небольшим перевесом отдавали победу домашнем боксеру,передает со ссылкой на .

О боях с Мехди Амаром

"Перед первым поединком я даже не занимался боксом, только фитнесом. Готовился без тренера. Позвонил матчмейкер, спросил, хочу ли побоксировать с французом. Согласился. Но даже на том багаже, который у меня был, я Амару не проиграл. В принципе "раскусил" его уже после первого боя. К матчу-реваншу готовился с тренером. И уже в первом раунде знал, что должен выиграть у него. Чувствовал соперника абсолютно во всем. И здесь начали происходить странные вещи. То время остановили быстрее. Затем в одном из моментов я поскользнулся в углу Амара - там воды было много, а судья начинает мне отсчитывать. Были и другие эпизоды. Словом вновь судьи подарили победу Амару".

Характеристика Амара и шансы Гвоздика

"Амар много двигается, убегает, смещается, пытается хитрить. Например, смотрит на грудь, а бьет в голову. Передней рукой хорошо работает. Он быстро входит в ближнюю и среднюю дистанцию и так же быстро выходит. Но он безударный, у него нет мощи. Думаю, у Александра не будет с ним абсолютно никаких проблем и он его нокаутирует в первой половине боя. Если Амар чувствовал мои удары, то Александр его просто "съест". Гвоздику надо его поджимать, тогда он теряется".

Все лидеры практически на одном уровне. Гвоздика я хочу видеть фаворитом

Гвоздик против Стивенсона

"Чемпион WBC, канадец Адонис Стивенсон не будет простой прогулкой для Гвоздика (они встретятся в случае победы Гвоздика над Амаром и защиты титула Стивенсоном в бою с Баду Джеком 19 мая - Gazeta.ua). Он кажется простачком, но на самом деле является очень непростым боксером. Стивенсон неординарно наносит удары, очень быстро. Его удары невидимые и жесткие - он бьет всей массой. К тому же наносит удары по короткой траектории, они быстрые и короткие. Так, возраст у него уже солидный (40 лет - Gazeta.ua). Но для Александра это будет очень тяжелый бой. И я надеюсь, Гвоздик сможет победить. Он молодой, способный, способный, более "голодный" и очень умный боксер. Гвоздик, когда боксирует, не просто бьет как по мешку, а высчитывает, комбинирует, от ситуации действует ".

Гвоздик и российские чемпионы

"Думаю, Гвоздику сложнее только будет боксировать с Бетербиевым - чемпионом IBF. Тот очень хорошо с короткой дистанции пробивает. Ему не нужно большой амплитуды чтобы наносить жесткие удары. А легче только, считаю, Александру будет с обладателем титула WBA Дмитрием Биволом. Мне кажется, ему не хватает работы на ближней дистанции. Вообще, все лидеры практически на одном уровне. Гвоздика я хочу видеть фаворитом, болею за него, но куда ни глянь, везде монстры. Дивизион сумасшедший".

Александр Гвоздик выиграл все 14 боев проведенных боев, 12 раз нокаутом. Мехди Амар одержал 34 победы, 16 нокаутов, имеет пять поражений и две ничьи.

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