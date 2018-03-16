Старший сын президента США Дональд Трамп – младший и его жена
Ваннеса в совместном заявлении для прессы заверили, что продолжают
испытывать "огромное уважение друг к другу". Дональд и Ванесса
поженились в ноябре 2005 года Фото: EPA "После 12 лет брака мы
решили пойти разными путями", – говорится в их совместном
заявлении для прессы.Cупруги заверили, что продолжают испытывать
"огромное уважение друг к другу"."У нас есть пятеро прекрасных
детей и они остаются нашим главным приоритетом", – отметили
Дональд и Ваннеса.По информации издания Page Six, документы на
развод в главный суд штата Нью-Йорк подала жена старшего сына
президента США.В Белом доме отказались давать комментарии по этому
поводу.Дональд и Ванесса поженились в ноябре 2005 года. У 40-летних
бизнесмена и бывшей модели есть две дочери и три сына.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира