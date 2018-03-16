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Савченко готова вернуть Порошенко "Золотую звезду" Героя Украины
16.03.2018 02:55

Савченко готова вернуть Порошенко "Золотую звезду" Героя Украины

Савченко готова вернуть Порошенко "Золотую звезду" Героя Украины

Народный депутат Надежда Савченко (внефракционный) готова возвратить президенту Петру Порошенко орден "Золотая Звезда" Героя Украины.

"Я отдам ему звезду Героя", - заявила Н.Савченко в программе "Право на власть" эфире телеканала "1+1" в ночь с четверга на пятницу, отвечая на вопрос ведущей, готова ли она отдать орден.

Н.Савченко подчеркнула, что сделает это с удовольствием, если встретится с президентом, но к нему "не так легко попасть".

Как ранее соообщалось, П. Порошенко вручил Н. Савченко высшую государственную награду – орден "Золотая Звезда" Героя Украины в мае 2016 года.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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