Савченко готова вернуть Порошенко "Золотую звезду" Героя Украины

Народный депутат Надежда Савченко (внефракционный) готова возвратить президенту Петру Порошенко орден "Золотая Звезда" Героя Украины.

"Я отдам ему звезду Героя", - заявила Н.Савченко в программе "Право на власть" эфире телеканала "1+1" в ночь с четверга на пятницу, отвечая на вопрос ведущей, готова ли она отдать орден.

Н.Савченко подчеркнула, что сделает это с удовольствием, если встретится с президентом, но к нему "не так легко попасть".

Как ранее соообщалось, П. Порошенко вручил Н. Савченко высшую государственную награду – орден "Золотая Звезда" Героя Украины в мае 2016 года.