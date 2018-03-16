Американский государственный секретарь – это не классический министр иностранных дел, а одна из ключевых фигур управления страной, отметил политический обозреватель Виталий Портников. Так он прокомментировал увольнение президентом США Дональдом Трампом с должности госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Тиллерсон больше года возглавлял Госдепартамент США Фото: ЕРА "Трамп совершил ошибку, которую до него много раз совершали президенты с куда большим политическим опытом. Связана эта ошибка с двумя вещами – стремлением расширить базу своей поддержки за счет главы внешнеполитического ведомства, вроде бы ничем не рискуя, и первоначальным непониманием президентами сути задач госсекретаря и веса его ведомства", – написал он.По словам обозревателя, американский государственный секретарь – это не классический министр иностранных дел, а одна из ключевых фигур управления страной."Выбрав Тиллерсона, Трамп хотел прежде только показать свои возможности бизнес-сообществу, своей собственной среде, которая так для него важна. Но это оказалось плохим решением – ни один уважающий себя большой бизнесмен – а Тиллерсон, вне всякого сомнения, большой бизнесмен – не будет мириться с сумасбродством и непредсказуемостью первого лица", – считает Портников.По его мнению, увольнение Тиллерсона "не столько развяжет Трампу руки и позволит президенту проводить некую прямую жесткую линию, на которую надеются многие его сторонники и поклонники, сколько высвободит ноги Трампа для головокружительных непредсказуемых кульбитов, свидетелями которых нам всем предстоит стать".13 марта Трамп объявил об увольнении Тиллерсона с поста госсекретаря. На его место назначат Майка Помпео, занимающего должность директора ЦРУ, после утверждения его кандидатуры в Сенате США. С 31 марта временно исполнять обязанности госсекретаря будет первый заместитель Тиллерсона Джон Салливан.Тиллерсон возглавлял Госдеп с февраля 2017 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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