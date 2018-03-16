Компания создала искусственный интеллект, который переводит с китайского, как человек. Ее представители заявили, что новый переводчик будет работать с китайским, как с другими популярными языками. Об этом пишет со ссылкой на .

Искусственный интеллект на базе нейросети поможет избавиться от машинного перевода, и будет использовать человеческий подход.

В процессе его создания разработчики использовали новую систему двойного обучения. Одна группа людей переводила с китайского на английский, в то время, как другая группа переводила обратно. Это позволило системе переводить одни и те же фразы в обе стороны.

В итоге исследования оказалось, что искусственный интеллект работает на одном уровне с человеком.

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