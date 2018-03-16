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"Я тебе челюсть, сука, сломаю!" Дебаты кандидатов в президенты РФ едва не завершились дракой. Видео
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16.03.2018 03:30
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В РФ 15 марта на канале "Россия 1" состоялись последние дебаты
кандидатов в президенты. Выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин покинул
телеэфир после того, как его соперник от "Коммунистов России"
Максим Сурайкин привел в студию Лидию Филькину. Она публично
заявляет, что Грудинин, возглавляя совхоз имени Ленина, пообещал ее
семье бесплатное жилье, но потом отнял его. Члена КПРФ заменил в
студии его доверенное лицо, журналист Максим Шевченко. Ведущий
Владимир Соловьев попросил Сурайкина покинуть студию, однако прежде
чем уйти кандидат едва не подрался с Шевченко. Журналист назвал
политика "бандеровским провокатором". "Я тебе челюсть, сука,
сломаю! Мразь! Наемная мразь!", – кричал коммунист, которого
оттащили сотрудники телеканала. | Ведущий и участники
передачи не пустили Сурайкина к Шевченко Скриншот: ВЕСТИ.ru /
Facebook Президентские выборы в России пройдут 18 марта. На
должность главы государства претендуют восемь кандидатов: президент
РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир
Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак (партия "ГРАНИ"), Григорий
Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия роста"), Сергей Бабурин
("Народный союз") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России").По данным
январского опроса ВЦИОМ, между россиян, которые собираются пойти на
выборы, 81,1% хотят проголосовать за Путина.При этом
"Левада-центр" допускает, что явка на выборах может стать
рекордно низкой – в районе 58%.Российский оппозиционер Алексей
Навальный после того, как ЦИК РФ отказался
регистрировать его кандидатом, призвал к бойкоту
выборов. видео Видео:
Meduza / Facebook
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