В РФ 15 марта на канале "Россия 1" состоялись последние дебаты кандидатов в президенты. Выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин покинул телеэфир после того, как его соперник от "Коммунистов России" Максим Сурайкин привел в студию Лидию Филькину. Она публично заявляет, что Грудинин, возглавляя совхоз имени Ленина, пообещал ее семье бесплатное жилье, но потом отнял его. Члена КПРФ заменил в студии его доверенное лицо, журналист Максим Шевченко. Ведущий Владимир Соловьев попросил Сурайкина покинуть студию, однако прежде чем уйти кандидат едва не подрался с Шевченко. Журналист назвал политика "бандеровским провокатором". "Я тебе челюсть, сука, сломаю! Мразь! Наемная мразь!", – кричал коммунист, которого оттащили сотрудники телеканала. | Ведущий и участники передачи не пустили Сурайкина к Шевченко Скриншот: ВЕСТИ.ru / Facebook Президентские выборы в России пройдут 18 марта. На должность главы государства претендуют восемь кандидатов: президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак (партия "ГРАНИ"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия роста"), Сергей Бабурин ("Народный союз") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России").По данным январского опроса ВЦИОМ, между россиян, которые собираются пойти на выборы, 81,1% хотят проголосовать за Путина.При этом "Левада-центр" допускает, что явка на выборах может стать рекордно низкой – в районе 58%.Российский оппозиционер Алексей Навальный после того, как ЦИК РФ отказался регистрировать его кандидатом, призвал к бойкоту выборов. видео Видео: Meduza / Facebook Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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