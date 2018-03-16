Будучи председателем инвестиционного совета экс-глава Администрации президента Борис Ложкин с первого дня активно искал партнеров за рубежом. Но для привлечения инвестиций в украинскую экономику, а для вложения собственных денег в странах ЕС.

Об этом передает со ссылкой на .

Возглавив инвестиционный совет, товарищ и давний бизнес-партнер президента обещал в течение 2017 привлечь в Украину от $ 3 до 5 млрд инвестиций, напоминает СМИ.

29 августа 2016 года президент подписал приказ об увольнении Ложкина с госслужбы и о назначении его секретарем Национального инвестиционного совета. А уже 31 августа на Кипре была зарегистрирована компания Ensitar Limited. И хотя бенефициаром этой компании Ложкин официально стал лишь в марте 2017 года, создавалась она его доверенным лицом Азизой Курбановой именно для Ложкина. Эта фирма, как выяснилось, созданная для иностранных инвестиций.

Самым привлекательным Ложкину показался немецкий рынок недвижимости, знаменитый ныне у инвесторов со только мира через свое устойчивый рост на фоне рекордно дешевых кредитов и солидных показателей мощной экономики Европы.

В июле 2017 года Ensitar Limited стала владелицей 49-процентной доли в уставном капитале новой компании Liwon Hilden GmbH.

Продажа квартир после завершения строительства может принести инвесторам десятки миллионов евро

51% принадлежит немецкому девелоперу Liwon Real Estate GmbH. Эта компания создает проекты по строительству коммерческой и жилой недвижимости по всей Германии, покупает под них земельные участки и получает разрешения местных органов власти на строительство. Реализацию проектов финансируют инвесторы, которые становятся партнерами в совместных компаниях. В Хильдене, городе близко Дюссельдорфа, Liwon Real Estate GmbH вместе с украинскими VIP-инвесторами до конца 2019 планируют построить жилой комплекс на более 100 квартир с магазинами и подземным паркингом.

Комплекс появится на месте старого торгового центра в центре города, который вскоре будет снесено. Какую сумму планируют вложить в проект инвесторы - коммерческая тайна. В то же время, исходя из средних показателей стоимости квадратного метра жилья в центре Хильдене, продажа квартир после завершения строительства может принести инвесторам десятки миллионов евро.

Об инвестициях в Германии осведомленный, бесспорно, лишь тесный круг лиц. Доверенными лицами от имени бывшего председателя главы канцелярции украинского президента в Liwon Hilden GmbH, согласно доверенности, копия которого есть в распоряжении DW, является Андрей Пивоварский и дочь народного депутата от БПП Григория Шверка Мария. Шверк-старший - "правая рука" Бориса Ложкина в бизнесе, многолетний вице-президент медиа-холдинга UMH, который 2013 продали Сергею .

Компания Liwon Real Estate GmbH - "старший" партнер Ложкина в немецком проекте - отказалась сообщить, кто выступает инвестором и какие средства финансируется проект. "Это - конфиденциальная информация", - ответила представительница компании на требование.

Исполнительный директор Liwon Hilden GmbH Андрей Пивоварский, согласно немецкому закону о борьбе с отмыванием денег, должен был внести бенефициаров компании в созданный в прошлом году список прозрачности.

Однако, как свидетельствует полученный DW выписку из реестра, экс-министр и прежний глава Администрации президента не сделали этого. Таким образом, инвестор Ложкин не обеспечил прозрачность бизнеса в Германии.

В феврале СМИ сообщали, что главного экономического советника президента Петра Порошенко Бориса Ложкина вывели с Национального инвестиционного совета через несколько часов после того, как журналисты телеканала Al Jazeera попросили комментарий по поводу продажи United Media Holdings (UMH) в 2013 году.

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