После отстранения от должности директора одного из департаментов "Ощадбанка" финансовое учреждение работает в стандартном режиме, отметили в банке. убыток для "Ощадбанка" составил 16,7 млн грн Фото: Ощадбанк / Facebook "По имеющейся в банке информации, указанные обстоятельства касаются операций, проводимых в период до 2014 года. Банком получены соответствующие документы, решение суда будет выполнено должным образом. Сотрудник отстранен от исполнения служебных обязанностей. Банк работает в стандартном режиме", – говорится в заявлении.15 марта Служба безопасности Украины сообщила, что один из руководителей "Ощадбанка" систематически совершал незаконные сделки с облигациями внутреннего госзайма, которые принадлежали учреждению.Банкиру сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сумма ущерба составила 16,7 млн грн.Суд избрал менеджеру банка меру пресечения в виде домашнего ареста с круглосуточным ношением электронного браслета и отстранил его от занимаемой должности. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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