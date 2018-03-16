"Радио Пятница" получила большой штраф от Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом сообщает в Facebook Сергей Костинский, член Нацсовета.

Радиостанция была привлечена к административной ответственности за нарушения языковых квот. Общая сумма штрафа составляет 327,8 тыс. грн,передает со ссылкой на .

"В промежутке с 07: 00-14: 00 доля песен, исполненных на государственном языке, составила 29% вместо определенных законом 30%. В общем штраф за нарушение языковых квот на радио составляет 5% от суммы лицензионного сбора. Штраф, начисленный "Радио Пятнице" является крупнейшим за все время действия квот", - написал Костинский.

Радио Пятница" является киевской негосударственной музыкально-информационной радиостанцией, и вместе с несколькими другими станциями входит в состав радиогруппы "Украинский медиа холдинг". Владельцем которой является украинский олигарх беглец, объявленный в розыск еще со времен Януковича.

В Украине появилась радиостанция, в эфире которой 24 часа в сутки будут читать сказки. Кроме того, на странице станции можно загрузить раскраски к произведениям.

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