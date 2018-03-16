17 учеников школы № 97 российского Санкт-Петербурга наелись на перемене сильнодействующего успокоительного.

Пострадали ученики 7-го и 8-го класса. Лекарства в школу принесла семиклассница. Решила "угостить" детей. Те попали в больницу, передает со ссылкой на .

Дети наелись "Феназипама". Его можно купить только по рецепту врача. Где девочка взяла таблетки, неизвестно.

Преподаватели вызвали скорую, когда заметили изменения в поведении детей. Сначала госпитализировали троих детей. Под вечер их количество возросло до 17. Несколько пострадавших из здания выносили на руках, говорят очевидцы. Состояние одного оценивают как тяжелое. Другим сделали промывание желудка. Состояние удовлетворительное.

Виновница покинула здание школы в сопровождении полиции.

Феназепам є високоактивним транквілізатором - засобом, що має заспокійливий вплив на центральну нервову систему. За силою дії перевищує всі інші аналоги. При застосуванні зі снодійними та наркотиками посилює препарати взаємно підсилюють один одного.

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