Натовский самолет AWACS провел разведку у российских рубежей в регионе Балтики

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS, способный осуществлять радиоэлектронную разведку на сотни километров вглубь территории противника, в четверг совершил очередной разведывательный полет у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, самолет командования НАТО с бортовым номером LX-N90458 и позывным NATO06, вылетевший с авиабазы Гайленкирхен в Германии, в районе после 13:30 мск совершил пролет у южных и восточных сухопутных границ Калининградской области в небе над Польшей и Литвой. Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, он встал в круг над северо-востоком страны и югом Финского залива и в течение нескольких часов курсировал близко западных районов Ленинградской и Псковской областей.

Как сообщалось, накануне разведывательные самолеты США, командования НАТО и Великобритании также проводили полеты у границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей и у северных рубежей России. В частности, британский самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов Sentinel R.1 с бортовым номером ZJ690 вылетал с авиабазы Уоддингтон в Англии на задание к российским рубежам в район Баренцева моря.