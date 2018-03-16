15 марта проголосовала за назначение Якова Смолия на должность главы Национального банка Украины. Решение поддержали 247 народных депутатов. Против проголосовало 15 Удержан - 16.

Яков Смолий пообещал продолжать курс реформ своей предшественницы Валерии Гонтаревой,передает со ссылкой на .

Новопризначений председатель Нацбанка является одним из богатейших чиновников Украины. В 2015 году на банковских счетах имел $ 9,87 млн. 2016-го получил 1,8 млн грн зарплаты. По декларации 2017 доход Якова Смолия составил 15,2 млн грн. Причем, зарплата заместителя председателя меньше на 15% от этой суммы. Наибольший доход получил с дивидендов 5,4 млн грн, с процентов по депозиту 4,8 млн грн, сдавай в аренду недвижимость 2,5 млн грн.

6 млн грн держал в "Дельта Банке"

Среди которых, жилой дом в 654 кв м, дом в 280 кв м. Но квартиру 177 кв м. Супруга имеет квартиру на сотню квадратных метров более, в 223 кв м.

Наибольший вклад в гривне 6 млн Яков Смолий держал в "Дельта Банке". После банкротства банка в 2015 году получил компенсацию в размере 200 тыс грн от Фонда гарантирования вкладов.

Получил образование математика во Львовском государственном университет имени Ивана Франко. Кандидат экономических наук.

В 1991 году работал в Тернопольском областном управлении . С 1994-го работал в банке "Аваль". Ушел с должности заместителя председателя правления через 11 лет, в 2005-м. После продажи банка австрийской группе Raiffeisen за свою долю получил около миллиона долларов.

В период 2006-2014 годов занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп". Банк основали прежние вкладчики "Аваля".

В Яков Смолий пришел на должность заместителя председателя Нацбанка Валерии Гонтаревой в апреле 2014 года. Руководили Банкнотно-монетным двором и Государственной Казной Украины.

После заявления Гонтаревой об отставке11 мая 2017 Яков Смолий исполнял обязанности главы до назначения на должность председателя. В этот период столкнулся с рядом проблем. Не смог удержать рост цен в запланированных пределах. В конце 2017 го инфляция привысила прогнозы почти на 6%.

В январе 2017 го началось быстрое падение курса гривны. сразу повысил учетную ставку до 16% по сравнению с предыдущим 14,5%. В украинских банках назвали этот шаг действенным, но неожиданным.

Глава Нацбанка подала заявление об отставке 10 мая 2017 по собственному желанию. В период с 8 августа по 26 сентября находилась в оплачиваемом отпуске. А 26 сентября она ушла в отпуск за свой счет до момента утверждения отставки. Яков Смолий исполнял обязанности председателя национального банка около года.

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