Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман прокомментировал слова президента Петра Порошенко о необходимости найти "разумный баланс" в вопросе цены на газ. Люнгман: Система субсидий защитит наиболее уязвимые слои населения Скриншот: Hromadske International / YouTube Таким образом он прокомментировал слова президента Петра Порошенко о необходимости найти "разумный баланс" в вопросе цены на газ."Остается важным, чтобы цены на газ определялись рынком, что сделает невозможным как сегментацию рынка, так и возвращение к практике скрытых и лишенных адресности субсидий", – отметил Люнгман.По его мнению, текущая система субсидий защитит наиболее уязвимые слои населения от роста цен на энергоносители.12 марта Порошенко отметил, что во время переговоров представителей Украины с МВФ должны быть учтены решения Стокгольмского арбитража по контракту между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом". Требование Фонда повысить цену на газ он назвал "сложным вопросом".До этого премьер-министр Владимир Гройсман уверял, что цена на газ в нынешнем отопительном сезоне не изменится. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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