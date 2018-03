Украинский фильм "Папа - мамин брат" покажут на международном фестивале документального кино в Швейцарии Документальный фильм "Папа - мамин брат", Созданный при поддержке Госкино, отобран в основную конкурсную программу международного кинофестиваля Visions du Reel (Visions of Reality) в Швейцарии. "В рамках крупнейшего в Европе фестиваля документального кино и состоится мировая премьера картины. Показы фильма пройдут 17 и 18 апреля", - сообщают в пресс-службе Государственного агентства Украины по вопросам кино. В основную конкурсную программу фестиваля вошли 16 картин со только мира, между них и главный призер Берлинале - румынская лента "Touch me not". В ведомстве отметили, что проект полнометражного документального фильма "Папа -мамин брат" стал одним из победителей 9-го конкурсного отбора Госкино и получил 100% государственное финансирование в размере 820 тыс. гривен. Автором сценария и режиссером ленты является Вадим Ильков, продюсером - Валентин Васянович. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



