|"Ноев ковчег" Украины: Савченко занесена на "Миротворец" как "изменник родины"
|16.03.2018 06:15
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Народного депутата Украины героя Украины Надежду Савченко внесли в базу скандального сайта "миротворец". Ее охарактеризовали как "Изменник родины. Пособник террористов".
"Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота", - указано в опубликованном сообщении.
Является ли генпрокурор Луценко, который озвучил подобные обвинения в адрес Надежды Савченко - администратором этого сайта - не сообщается.
По версии СБУ якобы нардеп вела переговоры с военными и с Рубаном по поводу их участия в военном перевороте по свержению Порошенко.
В тоже время, по мнению источников СМИ в силовых структурах, не исключено, что в данном случае речь идет о провокации - военные, выступая агентами спецслужб, сами предлагали Савченко идею переворота и записывали разговоры с ней.
Отметим, что в эфире программы Hard в интервью Надежда Савченко сообщила, что "все политическое дело готовилось под нее".
Народный депутат Украины Надежда Савченко (внефракционная) сообщила, что не готовится к "новому сроку" в Украине, имея ввиду тюремное заключение.
Об этом она рассказала во время интервью Наталье Влащенко в программе "Hard".
На вопрос ведущей, готова ли она к новому тюремному сроку, Надежда Савченко ответила, что: "Не будет никакого срока. Будет игра, будет бой".
Также Савченко заявила, что "все политическое дело готовилось под меня".
"Меня предупреждали, кто и как будет исполнять это дело. Я позволила им это исполнить", - сказала Савченко.
По версии СБУ она, якобы, вела переговоры с военными и с Рубаном по поводу их участия в военном перевороте по свержению Порошенко.
Напомним, как украинские политики славословили "террористку Савченко" только два года назад: "Образец для каждого" и "типичная бандеровка".