За минувшие сутки боевики 4 раза обстреляли позиции ВСУ, пострадавших нет За прошедшие судки, незаконные вооруженные формирования 4 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, пострадавших нет, сообщают в пресс-центре штаба АТО. "За прошедшие сутки российско-оккупационные войска продолжали нарушать условия полного прекращения огня, осуществив четыре обстрелы позиций сил АТО", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра штаба АТО в соцсети Фейсбук. На Луганском направлении боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по укреплениям ВСУ неподалеку населенных пунктов Луганское и деревня Луганская. На Донецком направлении из 82 мм минометов и стрелкового оружия незаконные вооруженные формирования обстреляли защитников Водяного и Лебединского. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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