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"Газпрому", несмотря на ухудшение отношений Лондона и Москвы, удалось разместить евробонды на €750 млн
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16.03.2018 06:39
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Презентация выпуска еврооблигаций российского "Газпрома" прошла в
Париже и Лондоне 12–13 марта, а само размещение – 14 марта, в день,
когда премьер-министр Британии Тереза Мэй 14 марта Мэй объявила о
приостановке запланированных двусторонних контактов с Россией.
Спрос со стороны инвесторов превысил предложение "Газпрома" в три
раза Фото: EPA Организаторами сделки выступили "Газпромбанк", "ВТБ
Капитал", Deutsche Bank, JP Morgan и "Ренессанс Капитал".
Презентация выпуска прошла в Париже и Лондоне 12–13 марта. Спрос со
стороны инвесторов превысил предложение в три раза, на пике его
объем достигал $2,3 млрд, отметил Forbes.Первый вице-президент
"Газпромбанка" Денис Шулаков уточнил, что в размещении участвовали
более 120 инвестиционных фондов, банков, страховых компаний и
пенсионных организаций."Большую часть спроса обеспечили инвесторы
из Евросоюза – они выкупили 70% выпуска. Еще 8% приобрели
участники рынка из Швейцарии, 5% – из Великобритании,
3% – инвесторы из США", – рассказал банкир.Российским
участникам рынка досталось порядка 13% выпуска.14 марта
премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о высылке 23
российских дипломатов, а также о приостановке запланированных
двусторонних контактов с РФ из-за покушения в Солсбери на
бывшего разведчика Сергея Скрипаля.15 марта глава МИД РФ Сергей
Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет
из страны британских дипломатов.
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