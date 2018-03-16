15 марта во время несения службы от огнестрельного ранения погиб 25-летний военнослужащий контрактной службы,передает со ссылкой на .

"Около 02:00 в колл-центр поступило сообщение о гибели солдата одной из воинских частей Миргорода. Предварительно, одна из основных версий самоубийство. Проверяются все возможные версии", - пояснил Юрий Сулаев из Полтавской областной полиции.

По факту открыто уголовное производство.

Апелляционный суд Полтавы объявил приговор афганцу Юрию Марьяну. Вместо 2,5 лет лишения свободы бывшего военного приговорили к 4. На рубеже 2014-15 годов муж почти 2 месяца передавал в ДНР данные с военного аэродрома. Юрий Марьян длительное время служил в 831-й бригаде тактической авиации, которая дислоцируется в Миргороде. После этого работал в городской библиотеке. По звуку мотора определял, какой самолет поднялся в небо, куда направляется и какую экипировку имеет.

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