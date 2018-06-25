В Украине запустили оплату товаров и услуг пальцем. Достаточно привязать отпечаток пальца к своей платежной карте, и одного прикосновения к специальному биометрическому сканеру будет довольно для совершения платежа — ПИН-код карты вводить не потребуется.

Об этом сообщил пресс-секретарь Приватбанка Олег Серга, и уточнил, что пока для таких расчетов установлен лимит в размере 500 грн. (более дорогие покупки должны подтверждаться ПИНом), передает

Оплата отпечатком пальца — пилотный проект, запущенный в рамках музыкального фестиваля в столице. Реализуется Приватбанком вместе с платежной системой VISA где-то на десятке сканеров. Хотя в национализированной структуре рассчитывают на интерес малого бизнеса и распространение новой технологии повсеместно. Похожие проекты могут реализовываться и другими государственными структурами.

«Мы работаем над биометрическими технологиями, смотрим на различные варианты», — сказал UBR.ua заместитель председателя Ощадбанка Антон Тютюн.

Биометрические технологии считаются защищенными и довольно простыми в применении. Информация об отпечатке пальце храниться на карте (не в базе данных банка), и оплата происходит после прикосновения к сканеру: если он светится зеленым светом — оплата прошла успешно, красным — произошел сбой или приложенный палец не соответствует данным на пластике.

Украина не первая страна, в которой VISA запустила эту технологию. В начале 2018 года платежная система обкатывала ее с Mountain America Credit Union и Bank of Cyprus. Она отмечала интерес общества к платежам при помощи — отпечатков пальцев, геометрии руки, сетчатке глаза. До 50% опрашиваемых платежной системой респондентов подтверждали желание таким образом оплачивать свои приобретения.

Биометрикой интересовалась не только VISA, но и ее главный соперник — MasterCard. В начале года последний также тестировал технологию с отпечатками пальцев, а . Специалисты MasterCard заявляли о готовности запустить оба механизма в массы с апреля 2019 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира