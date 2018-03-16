|Саудовская Аравия грозится создать ядерную бомбу
|16.03.2018 06:46
|
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил, что его страна тоже разработает ядерную бомбу, если это сделает Иран.
Об этом он сообщил в интервью американскому каналу CBS, выдержки из которого приводятся в четверг, 15 марта.
«Саудовская Аравия не хочет овладевать никакой ядерной бомбой, но без сомнения, если Иран разработает ядерную бомбу, мы незамедлительно поступим таким же образом», – сказал принц Мухаммед.
Ожидается, что в полной версии интервью будет транслироваться в воскресенье, 18 марта.
Поделитесь статьей с друзьями