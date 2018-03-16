ввел монетизацию льгот на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах,передает со ссылкой на .

"Льготы будут предоставляться или в безналичной, как сейчас, или наличной форме. Это норма Закона. Принимая во внимание, что льготы на транспорт сейчас финансируются из местных бюджетов предоставил право именно местным органам решать вопрос безналичной или монетизированой формы льгот", - написал в Facebook вице-премьер-министр .

По его словам, органы местного самоуправления получили право устанавливать любое количество поездок для льготников - но не менее диктует минимальная социальная норма. То есть не менее 30.

"Ограничений в" 30 поездок в месяц "правительство не утверждал. Был утвержден минимальную социальную норму. Это гарантия. Ниже которой локальный орган власти не вправе рассчитывать монетизированного выплату льготнику ", - прокомментировал чиновник.

Правительство разрабатывает программу монетизации субсидий для оплаты коммунальных услуг. С 1 января 2018 года она будет действовать для поставщиков услуг, ОСМД и ЖЭКов. После того, как проверят уровень доходов и составят список субсидиантив, изменения коснутся населения. Украинцам будут перечислять деньги на оплату коммунальных на персональные социальные карты. По словам министра социальной политики Андрея Ревы, монетизация субсидий для населения должна заработать с 1 января 2019 года.

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