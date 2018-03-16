Дочь бывшего разведчика Сергея Скрипаля Юлия 3 марта привезла своему отцу подарки из РФ, которые были пропитаны отравляющим веществом, сообщила газета The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах Великобритании. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Спецслужбы Британии считают, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим агентом "Новичок" Фото: EPA По их информации, токсином была пропитана одежда, косметика или другие подарки, которые дочь привезла отцу. По одной из версий следствия, в квартиру Юлии в Москве могли проникнуть люди, которые и подложили яд в багаж.Издание указывает, что расследующие дело контртеррористическая полиция и MI5 уже отказались от версии, согласно которой преступники сами попали на территорию Великобритании с отравляющим веществом.4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери с симптомами отравления. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем. В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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