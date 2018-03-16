|Макрону подарили книгу Сенцова
|16.03.2018 07:27
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https://www.facebook.com/ambassadeukraineenfrance/posts/963698123798518
"Укринформ" пишет, что между первых украинских мероприятий в рамках книжного салона, который продлится до 19 марта, уже состоялось представление нового романа "Интернат" писателя Сергея Жадана и открытие выставки графических работ художницы Екатерины Косьяненко "Мой Киев. Мой Париж".25 августа 2015 года Сенцова приговорили в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.Сейчас режиссер отбывает срок в колонии строгого режима в город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. В сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что жена Макрона Бриджит обращалась к президенту РФ Владимиру Путину по поводу освобождения Сенцова.
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