Президент Франции Эммануэль Макрон получил сборник рассказов украинского режиссера Олега Сенцова, переведенный на французский. Макрон поучаствовал в открытии книжного салона в Париже Фото: Ambassade d'Ukraine en France / Посольство України у Франції / Facebook Отмечается, что сборник Сенцова уже перевели на французский. До этого Макрон отказался посещать российский стенд. https://www.facebook.com/ambassadeukraineenfrance/posts/963698123798518 "Укринформ" пишет, что между первых украинских мероприятий в рамках книжного салона, который продлится до 19 марта, уже состоялось представление нового романа "Интернат" писателя Сергея Жадана и открытие выставки графических работ художницы Екатерины Косьяненко "Мой Киев. Мой Париж".25 августа 2015 года Сенцова приговорили в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта.Сейчас режиссер отбывает срок в колонии строгого режима в город Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. В сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко заявлял, что жена Макрона Бриджит обращалась к президенту РФ Владимиру Путину по поводу освобождения Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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