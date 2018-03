Украина подтвердила, что последние баллистические ракеты КНДР, скорее только, содержат компоненты двигателя советской эпохи РД-250, который производился украинским предприятием "Южмаш". Об этом говорится в последнем докладе группы экспертов ООН, отслеживающей осуществление санкций в отношении Пхеньяна, передаёт ТАСС. В отчете, который, как ожидается, будет опубликован 16 марта, сообщается, что эксперты получили от одной из стран информацию о том, что за основу двигателя баллистических ракет КНДР, которые, если верить утверждениям самого Пхеньяна и оценкам западных экспертов, являются межконтинентальными, взят советский РД-250. Он разрабатывался в НПО "Энергомаш", а документация двигателя для его серийного производства была передана в 1965 году в КБ "Южное" и ПО "Южмаш", расположенные в Днепре (бывший Днепропетровск), отмечается в докладе, с которым ознакомился ТАСС. "Украина подтвердила группе [экспертов], что двигатель [баллистической ракеты] КНДР с большой долей вероятности содержал отдельные компоненты этого двигателя", - подчеркивается в документе. При этом украинская сторона, согласно докладу, попыталась снять с себя подозрения, заявив, что двигатели РД-250, пригодные для полетов, вывозились на российскую территорию, а вся документация для их производства "надежно хранится в умышленно оборудованных помещениях". Тема происхождения двигателей баллистических ракет КНДР поднималась в августе 2017 года The New York Times в статье, озаглавленной "Успех баллистической ракеты Северной Кореи связан с украинским заводом, заявляют следователи". Газета со ссылкой на мнения экспертов и данные американских спецслужб утверждала, что наиболее вероятным местом сборки двигателей для двух межконтинентальных баллистических ракет, пуск которых был произведен в июле 2017 года, был завод "Южмаш". Издание, в частности, привело высказывание аналитика Международного института стратегических исследований (IISS) Майкла Эллемана, который заявил, что двигатели могли быть "привезены с Украины, вероятно, незаконно". Сразу после этого КБ "Южное" и ПО "Южмаш" выступили с совместным пресс-релизом, в котором утверждалось, что "изображения и характеристики северокорейских двигателей", на которые ссылается The New York Times и знаток IISS, "совершенно не являются двигателем РД-250 и не относятся к нему". При этом американскую газету обвинили в попытке бросить тень "на украинские государственные предприятия". "Ложной информацией" назвал данные в публикации секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов. Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки. Странам запрещается сотрудничать с Пхеньяном в этих областях, в том числе поставлять КНДР какое-либо оборудование и технологии. Нарушителям резолюций грозит попадание в санкционные списки ООН. Несмотря на это, в последние годы КНДР добилась серьезного прогресса в развитии своей ракетно-ядерной программы, который признают даже официальные представители США. В 2017 году Пхеньян провел серию пусков баллистических ракет различной дальности, а также шестое по счету ядерное испытание. В ответ на них Совбез принял три резолюции об ужесточении санкционного режима. Украинская сторона не в первый раз попадает в поле зрения экспертов ООН по КНДР. В одном из своих предыдущих отчетов в 2013 году они докладывали о расследовании по делу о перехвате в 2009 году в Таиланде груза с оружием, следовавшего из Пхеньяна в Киев. Инцидент, произошедший в период президентства Виктора Ющенко, назывался одним из самых серьезных за всю историю санкционных режимов ООН. Тогда на борту транспортного самолета Ил-76, следовавшего чартерным рейсом, была обнаружена партия из 35 тонн вооружений и боеприпасов, включая ракеты калибра 240 мм, гранатометы и переносные зенитно-ракетные комплексы. Сообщалось, что общая стоимость груза превышала $16 млн, а самолет принадлежал грузинской авиакомпании Air West Georgia и был передан в лизинг подставной фирме SP Trading с офисом в столице Украины. В числе основных фигурантов этого дела назывались "фактические владельцы" SP Trading - граждане Украины Юрий Лунев (уроженец Днепропетровска) и Игорь Карев-Попов. В 2013 году группа экспертов ООН рекомендовала включить их в санкционные списки Совета Безопасности ООН, что подразумевает замораживание их активов и запрет на поездки за рубеж, чего, однако, не произошло. Как заявил ТАСС осторожный источник, "с учетом данного случая, нельзя исключать, что аналогичным образом компоненты двигателей ракет могли поставляться из Украины в КНДР". В новом докладе эксперты ООН приводят большое количество информации о нарушениях санкционного режима, действующего в отношении КНДР. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



