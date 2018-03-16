Ранее ему сообщили о том, что он сам и отравленный экс-шпион станут объектами нападения.

Бывший сотрудник КГБ отметил, что получил информацию от надежного источника в российских спецслужбах, однако не счел угрозы серьезными, так как получал их и раньше.

Карпичков был российским шпионом в Латвии. В 1995 году он стал передавать информацию латвийским властям. В 1998 году бывшего сотрудника КГБ раскрыли и он бежал в Лондон. По словам Карпичкова, в 2006 году ему угрожали, и он уехал в Новую Зеландию.

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