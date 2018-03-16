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Рада уволила Гонтареву
16.03.2018 08:03
Рада уволила Гонтареву По теме:

Валерию Гонтареву уволили с должности главы Национального банка Украины.

За соответствующий проект постановления №7500 в четверг, 15 марта, проголосовали 342 народных депутата,передает со ссылкой на .

На должность руководителя Нацбанка рассматривают кандидатуру Якова Смолия, который исполняет обязанности главы .

подала президенту заявление об отставке с 10 мая 2017 года по собственному желанию. С 8 августа до 26 сентября Гонтарева находилась в оплачиваемом отпуске. С 26 сентября она продолжила находиться в отпуске за свой счет до утверждения ее отставки. Исполнять обязанности главы назначено ее первого заместителя Якова Смолия.







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