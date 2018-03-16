Бывший шпион КГБ Борис Карпичков, живущий сейчас в эмиграции в Новой Зеландии, рассказал об угрозах, которые он получал буквально за месяц до отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом пишет Радио Свобода, информирует svodka.net.

По его словам, ему сообщили о том, что он сам и Скрипаль станут объектами нападения.

По заверениям Карпичкова, об этом он узнал от надежного источника в российских спецслужбах, однако не озвучил угрозы, поскольку не посчитал их серьезными.

Интересен тот факт, что Карпичков не был знаком со Скрипалем. Но он уверен, что в отравлении Скрипаля виноваты российские спецслужбы.

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Кроме того, шпион поделился подробностями нападения на него в Новой Зеландии. Инцидент случился в 2007 году. Тогда неизвестный кинул Карпичкову в лицо порошок. После этого врачи определили у него грипп, позже у него выпали все волосы и он похудел на 30 килограммов.

Карпичков был российским шпионом в Латвии. В 1995 году он стал передавать информацию латвийским властям. В 1998 году бывшего сотрудника КГБ раскрыли, и он бежал в Лондон. В 2006 году, получив несколько угроз в свой адрес, он уехал в Новую Зеландию.

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