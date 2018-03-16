Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Крым до аннексии Россией был «заброшенной территорией».

Выступающих ранее он назвал «диванными дипломатами» – «это люди, которые не знают, что происходит, но становятся экспертами», передает «112», информирует svodka.net.

«Можно сколько угодно говорить об оккупации Крыма, но ее просто нет», – заявил российский представитель.По его словам, в данной ситуации дискуссия ведется не о Крыме, а о России, потому что «это тенденция последних дней».

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