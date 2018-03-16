По данным правоохранителей, организатором канала нелегальной миграции в Харковской области оказался 29-летний житель Великобурлукского района. Подозреваемых в организации канала нелегальной миграции задержали Фото: hk.npu.gov.ua По данным полиции, организатором канала оказался 29-летний житель Великобурлукского района. В состав преступной группы также входил 34-летний житель города Волчанск.Их задержали 14 марта при попытке переправить двух людей через государственную границу Украины вне пунктов пропуска. Граждане пытались попасть в Российскую Федерации на участке между населенным пунктом Гатище (Украина) и Новая Таволжанка (Российская Федерация).Уголовное производство открыто по ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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