Следы нервно-паралитического газа "Новичок" были обнаружены на машине Скрипаля, в ресторане и в пабе

Такую версию рассматривают спецслужбы Великобритании, пишет The Telegraph .

Источники сообщили изданию, что они убеждены, что "Новичок" был провезенный в багаже ​​Юлии Скрипач, 33-летней дочери бывшего разведчика.

Следователи работают над теорией о том, что токсином были пропитаны предметы одежды или косметики или дар, который был открыт в доме Скрипача в Солсбери. Таким образом, Юлия могла быть умышленно использована, чтобы добраться до ее отца.

Контртеррористическая полиция и MI5, разыскивая потенциальных убийц, больше не думаютье, что поддерживаемая Кремлем группа уничтожения никогда не въезжал на территорию страны.

Один из источников сказал, что убийцам было не трудно вломиться в квартиру Юлии в Москве и подбросить яд в ее багаж. Она прибыла в Великобританию в субботу 3 марта рейсом из Москвы.

Источники сообщили The Telegraph, что на следующий день отец и дочь поехали в центр города Солсбери, остановились на автостоянке Сэйнсбери в 13:40 перед тем, как отправиться в паб Bishops Mill и в ресторан Zizzi. Позже они уже отравлены были найдены на скамейке.

Следы нервно-паралитического газа "Новичок" были обнаружены на машине Скрипача, в ресторане и в пабе.

На публичном заседании в четверг заместитель начальника констебля полиции Уилтшира Пол Миллс сообщил, что 131 человек потенциально могла вступить в контакт с смертельным ядом и они ежедневно контролируются органами здравоохранения по телефону.

Он также сказал, что 46 человек обратились в больницу, выразив обеспокоенность в связи с этим инцидентом. Ограждения вокруг районов, где найдены следы химического агента, или мест, где они еще могут быть найдены, могут оставаться еще в течение нескольких месяцев.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отметил, что Великобритания разрабатывает экономические меры воздействия на богатых россиян , чьи активы находятся в Великобритании.

Как известно, 4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

Эксперты британской полиции заявили, что против Скрипача и его дочери применили нервно-паралитические вещества .

В связи с этим, Великобритания объявила о выдворении из страны 23-х российских дипломатов . Такое решение поддержал Госдеп США.