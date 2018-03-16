|СМИ: Отравляющее вещество подложили в чемодан дочери Скрипаля
|16.03.2018 08:58
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Неизвестные поместили нервно-паралитическое вещество, которым отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля, в чемодан его дочери Юлии до ее вылета из Москвы в Лондон. Об этом сообщает источник, передает The Telegraph.
Источник заявил, что спецслужбы уверены в том, что в багаже Юлии Скрипаль спрятали отравляющее вещество нервно-паралитического действия "Новичок".
Следствие занимается проработкой версии, по которой "предмет одежды, косметики или подарок" могли пропитать нервно-паралитическим веществом до того, как те оказались в доме Скрипаля в Солсбери.
Дочь бывшего шпиона могла провезти нервно-паралитическое вещество в Британию, куда прилетела рейсом из Москвы 3 марта, непреднамеренно. Источник указал, что неизвестные могли легко проникнуть в квартиру Юлии Скрипаль в Москве, а также подложить яд в ее багаж.
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