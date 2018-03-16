Провокатор бандеровский: На РосТВ очередная громкая драка (ВИДЕО) Во время дебатов кандидатов в президенты России на пропагандистском телеканале «Россия 1″ кандидат Максим Сурайкин пытался напасть на доверенное лицо Павла Грудинина – журналиста Максима Шевченко. Соответствующее видео опубликовано в YouTube, информирует svodka.net. Во время эфира в студию зашла женщина и заявила, что Грудинин забрал у нее квартиру. После этого Шевченко возмутился, что на дебатах выступает не один Сурайкин, но и его доверенное лицо. Ведущий Владимир Соловьев попросил Сурайкина покинуть студию. В это время Шевченко назвал оппонента «провокатором бандеровским», чем и спровоцировал потасовку. Оппонентов пришлось разнимать другим участникам дебатов.

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