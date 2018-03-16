Главу НАК "Нафтогаз України" Андрея Коболева оштрафовали за то, что объемы природного газа, ввезенные на таможенную территорию Украины в течение октября и ноября 2015 года, до сих пор не оформлены в таможенном отношении, сообщил начальник Энергетической таможни Государственной фискальной службы Украины Игорь Пиковский. Коболев назвал штраф ГФС "поздравлением с победой в Стокгольме" Фото: naftogaz.com "На сегодняшний день остаются неоформленными в таможенном отношении объемы природного газа, ввезенные на таможенную территорию Украины НАК "Нафтогаз України" в течение октября и ноября 2015 года в таможенном режиме импорта на основании внешнеэкономического договора, заключенного данной компанией с ПАО "Газпром" (Российская Федерация)", – сообщил он.По информации ПАО "Укртрансгаз", в октябре и ноябре 2015 года через таможенную границу Украины переместили соответственно 2 млн и 388 тыс. м³ газа. Пиковский подчеркнул, что в эти объемы не входит газ, поставляемый "Газпромом" на временно не подконтрольные Украине территории.1 марта глава НАК "Нафтогаз України" Коболев сообщил, что ГФС оштрафовала его на 8,3 млрд грн, назвав такие действия ведомства "поздравлением с победой в Стокгольме".В ответ и.о. руководителя Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что решение ГФС будет таким же справедливым, как и решение Стокгольмского арбитража, который 28 февраля обязал "Газпром" выплатить "Нафтогазу" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В "Нафтогазі" заявили, что обжалуют штраф в суде. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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