|Сутки в зоне АТО: боевики четыре раза нарушили перемирие
|16.03.2018 09:03
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За прошедшие сутки пострадавших между украинских военных нетЗа прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано четыре обстрелы украинских позиций со стороны террористов.
Фото:unian
Как сообщает пресс-центр АТО , на Луганском направлении боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие неподалеку населенных пунктов Луганское и деревня Луганская.
На Донецком направлении с 82 мм минометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО близко Водяного и Лебединского.
В штабе также добавили, что за прошедшие сутки пострадавших между украинских военных нет.
Напомним, в течение дня 15 марта было зафиксировано два обстрелы позиций сил АТО .
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