За прошедшие сутки пострадавших между украинских военных нет

Как сообщает пресс-центр АТО , на Луганском направлении боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие неподалеку населенных пунктов Луганское и деревня Луганская.

На Донецком направлении с 82 мм минометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО близко Водяного и Лебединского.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки пострадавших между украинских военных нет.