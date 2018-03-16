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Сутки в зоне АТО: боевики четыре раза нарушили перемирие
16.03.2018 09:03
Сутки в зоне АТО: боевики четыре раза нарушили перемирие
За прошедшие сутки пострадавших между украинских военных нет
За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано четыре обстрелы украинских позиций со стороны террористов.
Сутки в зоне АТО: боевики четыре раза нарушили перемирие Фото:unian

Как сообщает пресс-центр АТО , на Луганском направлении боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие неподалеку населенных пунктов Луганское и деревня Луганская.

На Донецком направлении с 82 мм минометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции сил АТО близко Водяного и Лебединского.

В штабе также добавили, что за прошедшие сутки пострадавших между украинских военных нет.

Напомним, в течение дня 15 марта было зафиксировано два обстрелы позиций сил АТО .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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