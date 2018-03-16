Полиция квалифицировала случай в Харькове как умышленное нанесение
легких телесных повреждений. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Полиция расследует случай Скриншот: Newsroom
Kharkov / YouTube "Мать 14-летней девочки обратилась в полицию с
заявлением о том, что няня избила ее дочь. В подтверждение своих
слов женщина предоставила видео с камер наблюдения, установленных
дома", – рассказали в полиции.Местное издание Newsroom со
ссылкой на правоохранителей сообщает, что информация о
происшествии внесена в Единый список досудебных расследований по
статье 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного
кодекса Украины. С ситуацией разбираются сотрудники ювенальной
превенции.
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