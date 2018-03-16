Долг украинских олигархов перед по кредитам рефинансирования составляет 45,2 млрд грн.

"Давайте посмотрим более детально на непогашенные за последние три года 45,2 миллиарды гривен. Приведу перечень неплатежеспособных банков - крупнейших должников по кредитам рефинансирования и имена их экс-владельцев. по кредитам двух своих банков - "Фінансова ініціатива"и ВАБбанку задолжал 10 2 миллиарда гривен. Банк "" - - виноват по кредитам 9,8 миллиардов гривен", - заявила экс-глава Нацбанка , передает со ссылкой на .

Она отметила, что 8 млрд грн задолжал по кредитам Дельта-Банка. и его банк "Финансы и кредит" должен 6,3 млрд грн. Леонид Климов, который и сейчас является народным депутатом, - 3,4 млрд грн.

"Банкротство банка не означает, что их экс-владельцы полностью освобождаются от долгов своих банков. Поэтому направил в правоохранительные органы 12 заявлений о совершении преступлений акционерами этих банков, а также инициировал 44 судебных разбирательства. Государственные средства необходимо возвращать, и точка", - отметила Гонтарева.

Сегодня, 15 марта Рада уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка Украины. Новым главой Нацбанка стал Яков Смолий.

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