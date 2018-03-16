Проведение реформы рынка электроэнергии вносит сумятицу в умы даже министерских работников. Норма о разделении передачи электроэнергии от ее продажи путает многих, заставляя думать, ГП «НЭК «Укрэнерго» будет реструктуризирована, то есть разделена на части.

«Надо, чтобы все понимали, что у нас проходит не реструктуризация Укрэнерго, а все-таки превращение его в частное акционерное общество (ЧАО) 100% акций которого будут принадлежать государству. Ничего делить или выделять из компании мы не будем. Поэтому никто не будет отделять систему диспетчеризации от системы передачи электроэнергии», — заверила начальник отдела нормативно-правового обеспечения реформирования рынка электроэнергии департамента электроэнергетического комплекса Минэнергоугля Виктория Гнатовская, информирует svodka.net.

По ее словам, должно произойти вертикально-интегрированное отделение компаний, которые находятся в управлении министерства.

Напомним, Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила порядок процедуры сертификации оператора системы передачи э/э, согласно которому корпоратизация и соответствие требованиям Третьего энергетического пакета по владению активами являются ключевыми требованиями.

Следующими этапами корпоратизации «Укрэнерго» станут: инвентаризация имущества, оценка стоимости целостного имущественного комплекса и, собственно, выпуск акций с передачей их в госсобственность.

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