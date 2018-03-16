Представитель Евросоюза при Организации Объединенных Наций Жоао Вале де Алмейда сообщил, что Европейский союз не признает проведение выборов президента Российской Федерации в аннексированном Крыму, передает Интерфакс-Украина .

Соответствующее заявление он сделал в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в аннексированном Крыму.

"Европейский Союз не признает также проведение выборов Россией на Крымском полуострове", - сказал де Алмейда.

Он подчеркнул, что Европейский союз оказывает последовательную поддержку Украине в вопросах территориальной целостности и суверенитета.

Представитель Европейского союза при ООН добавил, что продолжающаяся милитаризация аннексированного полуострова не прекращает сказываться на безопасности региона.

"ЕС осуждает строительство моста в Керчи без согласия Украины, что негативно скажется на портах в Азовском море", - пояснил он.

Как сообщал svodka.net, Чрезвычайный и Почтенный посол Канады в Украине Роман Ващук заявил, что страны G7 не признают проведение выборов президента Российской Федерации на территории аннексированного полуострова Крым.

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