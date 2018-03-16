Евросоюз последовательно поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность

Об этом передает Интерфакс-Украина .

"Европейский Союз не признает также проведения выборов Россией на Крымском полуострове", - сказал представитель ЕС в ООН, выступая на заседании Совета безопасности ООН по ситуации в аннексирована Крыму.

По его словам Евросоюз последовательно поддерживает украинский суверенитет и территориальную целостность.

Он отметил, что длительная милитаризация аннексированного Крыму продолжает сказываться на безопасности региона.

"ЕС осуждает строительство моста в Керчи без согласия Украины, что негативно скажется на портах в Азовском море", - добавил посол.

Ранее такую ​​же позицию Евросоюза озвучивала высший представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Могерини во время пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин решил посетить аннексирован Крым в годовщину незаконного референдума. Отмечалось, что во время последней перед президентскими выборами региональной поездки Путин примет участие во втором за время кампании многотысячном митинге.

Как сообщалось, Порошенко назвал "опасной провокацией" визит Путина на территорию Крыма и подчеркнул важность единой позиции только мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного полуострова.