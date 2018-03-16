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Более 20 сирийских организаций призывают бойкотировать ЧМ-2018 в России
16.03.2018 09:27
Более 20 сирийских организаций призывают бойкотировать ЧМ-2018 в России
Правозащитники считают, что РФ должна заставить Асада прекратить бомбардировки
Более 20 сирийских организаций призвали страны мира рассмотреть идею бойкота Чемпионата мира по футболу 2018 года, чтобы изменить политику Москвы в Сирии.
Более 20 сирийских организаций призывают бойкотировать ЧМ-2018 в России Фото: ria.ru

Авторы обращения адресовали властям Великобритании, Германии, США и Франции, передает "Радио Свобода" .

"Прежде должна быть прекращена осада Восточной Гуты" , - отмечают сирийские правозащитники.

Ранее к бойкоту чемпионата мира в России призвал министр иностранных дел Украины Павел Климкин . С 2013 года почти 400 000 жителей Восточной Гуты находятся в осаде. В них ограничен доступ к продовольствию, питьевой воды, медикаментов и электричества.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подтвердила, что министры и члены королевской семьи не будут присутствовать на Чемпионате мира по футболу, который должен состояться этим летом в России.

Ранее правительство Великобритании рассматривал вариант коллективного бойкота Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России, в случае, если будет доказана причастность Москвы к отравлению экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипача.

Ранее Мэй заявила, что  Великобритания выдворяет 23 российских дипломатов  в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери. Также Великобритания замораживает российские активы, повышает проверку самолетов из Российской Федерации.

4 марта  Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание  возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в  тяжелом состоянии .

66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.

В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипач был освобожден и получил убежище в Великобритании.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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