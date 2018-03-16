Правозащитники считают, что РФ должна заставить Асада прекратить бомбардировки

Авторы обращения адресовали властям Великобритании, Германии, США и Франции, передает "Радио Свобода" .

"Прежде должна быть прекращена осада Восточной Гуты" , - отмечают сирийские правозащитники.

Ранее к бойкоту чемпионата мира в России призвал министр иностранных дел Украины Павел Климкин . С 2013 года почти 400 000 жителей Восточной Гуты находятся в осаде. В них ограничен доступ к продовольствию, питьевой воды, медикаментов и электричества.

Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй подтвердила, что министры и члены королевской семьи не будут присутствовать на Чемпионате мира по футболу, который должен состояться этим летом в России.

Ранее правительство Великобритании рассматривал вариант коллективного бойкота Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России, в случае, если будет доказана причастность Москвы к отравлению экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипача.

Ранее Мэй заявила, что Великобритания выдворяет 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери. Также Великобритания замораживает российские активы, повышает проверку самолетов из Российской Федерации.

4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .

66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.