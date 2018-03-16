|Более 20 сирийских организаций призывают бойкотировать ЧМ-2018 в России
|16.03.2018 09:27
|
Правозащитники считают, что РФ должна заставить Асада прекратить бомбардировкиБолее 20 сирийских организаций призвали страны мира рассмотреть идею бойкота Чемпионата мира по футболу 2018 года, чтобы изменить политику Москвы в Сирии.
Фото: ria.ru
Авторы обращения адресовали властям Великобритании, Германии, США и Франции, передает "Радио Свобода" .
"Прежде должна быть прекращена осада Восточной Гуты" , - отмечают сирийские правозащитники.
Ранее к бойкоту чемпионата мира в России призвал министр иностранных дел Украины Павел Климкин . С 2013 года почти 400 000 жителей Восточной Гуты находятся в осаде. В них ограничен доступ к продовольствию, питьевой воды, медикаментов и электричества.
Напомним, 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что министры и члены королевской семьи не будут присутствовать на Чемпионате мира по футболу, который должен состояться этим летом в России.
Ранее правительство Великобритании рассматривал вариант коллективного бойкота Чемпионата мира по футболу, который пройдет этим летом в России, в случае, если будет доказана причастность Москвы к отравлению экс-офицера ГРУ РФ Сергея Скрипача.
Ранее Мэй заявила, что Великобритания выдворяет 23 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего российского шпиона Сергея Скрипача и его дочери. Также Великобритания замораживает российские активы, повышает проверку самолетов из Российской Федерации.
4 марта Сергей Скрипач и дочь потеряли сознание возле торгового центра британского города Солсбери. Их отвезли в больницу с симптомами сильного отравления. С тех пор они находятся в тяжелом состоянии .
66-летний Скрипач работал на Главное разведывательное управление (ГРУ) еще во времена Советского Союза. Российская ФСБ утверждала, что его завербовала британская спецслужба МИ-6, и Скрипач девять лет сотрудничал с британскими спецслужбами и передавал данные о российских агентов в Европе.
В конце 2004-го разведчика задержали в России. Вскоре его приговорили к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010-м состоялся крупнейший после "холодной войны" обмен шпионами между США и Россией, после которого Скрипач был освобожден и получил убежище в Великобритании.