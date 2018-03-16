Документы на развод в высший суд штата Нью-Йорк подала жена старшего сына Трампа

"После 12 лет брака мы решили пойти разными путями" , - говорится в их совместном заявлении для прессы, информирует телеканал CNN .

Супруги заверили, что продолжают испытывать "огромное уважение друг к другу".

"У нас есть пять прекрасных детей и они остаются нашим главным приоритетом" , - отметили Дональд и Ваннеса.

По информации издания Page Six , документы на развод в высший суд штата Нью-Йорк подала жена старшего сына президента США.

В Белом доме отказались давать комментарии по этому поводу.