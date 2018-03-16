Руководитель Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Российская Федерация уже проводит массированную дезинформационную кампанию, а не просто планирует ее. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.

"Теперь полностью понятно, что Россия не только планирует, но уже и проводит массированную дезинформационную кампанию, подобную той, которую она проводила после сбития MH17, и основанную на своей известной стратегии 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентировки, запугивание) ", - сказал он.

Помимо этого, Климкин обратил внимание на то, что Российская Федерация "врет в промышленных масштабах".

"Итак, мы знаем, что Россия врет в "промышленных масштабах", следовательно единственный способ противостоять этому - это демонстрировать такое же презрение, которым они сначала ответили Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй, когда она сказала, что вина, похоже, лежит на России", - подчеркнул он.

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