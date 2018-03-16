Золотую медаль сборной Украины принес Виталий Лукьяненко, два серебра на счету Александра Казика и Оксаны Шишковой. Лукьяненко выиграл биатлонную гонку на 15 км Фото: ЕРА (архив) В гонке на 15 км между спортсменов с нарушением зрения победу одержал украинец Виталий Лукьяненко, еще один представитель Украины, Александр Казик, финишировал вторым. Замкнул тройку лидеров француз Энтони Чаленсон.Украинка Оксана Шишкова завоевала серебро в гонке на 12,5 км между спортсменов с нарушением зрения. Для нее это уже пятая медаль Игр.В активе сборной Украины 19 наград: шесть золотых, шесть серебряных и семь бронзовых медалей. В общем зачете она занимает четвертое место после США, "нейтральных паралимпийских атлетов" (в таком статусе выступает сборная России) и Франции.Соревнования в Пхенчхане продлятся до 18 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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