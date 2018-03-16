Польши Матеуш Моравецкий заявил, что по-прежнему актуальны слова экс-президента Польши Леха Качиньского том, что агрессия России дойдет до стран Балтии.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Вильнюсе по итогам пефреговоров с главами правительств Литвы, Латвии и Эстонии, передает со ссылкой на

"Я напомнил моим коллегам слова президента Леха Качиньского, что сначала Грузия, потем Украина, а со временем могут быть Польша и Балтийские страны. И действительно, без сомнения, надо быть настроенными мирно, но одновременно не наивно, и нужно строить и усиливать трансатлантический союз на восточном фланге, что мы активно и делаем с нашими партнерами из Литвы, Латвии и Эстонии", - заявил Моравецкий.

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