Продолжая поиски внеземного существования, уфологи наткнулись на несколько неопознанных летающих объектов, которые доказывают существование инопланетных цивилизаций.

В YouTube на видеоканале UFOmania размещено очередное видео, которое доказывает существование инопланетных рас. В ролике можно увидеть несколько неопознанных тел, которые пролетели над озером Лейк-Джордж в Нью-Йорке. Конструкции по своей форме напоминали сферу, передает со ссылкой на .

Это явление привлекло очень много внимания не только обычных посетителей канала, но и учёных уфологов, которые убеждены в инопланетном происхождении летательного аппарата. Однако существует мнение о том, что это видео сделано с помощью умелых рук любителя фотошопа. А попадание сырости на объектив производит необычный эффект.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира